Эксперт прокомментировал заявление Сноудена о Telegram и WhatsApp

Интернет-эксперт Андрей Яблонских в беседе с Nation News прокомментировал заявление экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена о том, что использование мессенджеров WhatsApp и Telegram «чрезвычайно опасно» для высокопоставленных чиновников.

Как считает Яблонских, самое безопасное — это разговор тет-а-тет в комнате, которую перед этим проверили на отсутствие шпионской аппаратуры.

«Нужно прекрасно понимать, что, общаясь в любом мессенджере через любой незащищённый протокол не собственного производства, вы не можете быть уверены ни в какой безопасности. Просто потому, что интернет помнит всё», — отметил эксперт.

По его мнению, на данный момент все приложения для мгновенного обмена сообщениями небезопасны.

Ранее сообщалось, что Сноуден советует использовать Signal и Wire, у которых «лучшее шифрование».

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в беседе с НСН оценил возможность возвращения своего клиента на родину.