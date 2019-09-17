Эксперт прокомментировал заявление Сноудена о Telegram и WhatsApp
- Reuters
Как считает Яблонских, самое безопасное — это разговор тет-а-тет в комнате, которую перед этим проверили на отсутствие шпионской аппаратуры.
«Нужно прекрасно понимать, что, общаясь в любом мессенджере через любой незащищённый протокол не собственного производства, вы не можете быть уверены ни в какой безопасности. Просто потому, что интернет помнит всё», — отметил эксперт.
По его мнению, на данный момент все приложения для мгновенного обмена сообщениями небезопасны.
Ранее сообщалось, что Сноуден советует использовать Signal и Wire, у которых «лучшее шифрование».
Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в беседе с НСН оценил возможность возвращения своего клиента на родину.