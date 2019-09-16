Кучерена оценил возможность возвращения Сноудена в США

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Адвокат экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена в беседе с НСН оценил возможность возвращения своего клиента на родину.
Кучерена оценил возможность возвращения Сноудена в США
  • РИА Новости

«Я должен сказать, что неоднократно, в том числе я и Эдвард, заявляли о том, что Сноуден хотел бы вернуться в Соединённые Штаты Америки. В этом ничего плохого нет», — заявил юрист.

Кучерена напомнил, что Сноуден — американский гражданин, но в данном случае он не может надеяться и верить в то, что суд будет честным и справедливым.

Как добавил адвокат, Сноуден продолжает общаться с родственниками и друзьями из США.

«Он живёт нормальной, абсолютно полноценной жизнью. Он уже много лет находится на территории Российской Федерации, поэтому активно изучает русский язык, говорит уже даже какие-то предложения», — пояснил Кучерена.

Ранее Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.

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