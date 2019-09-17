В Москве 17 сентября ожидается до +15 °С
По прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +13...+15 °C.
Ожидается облачная погода, а также небольшой дождь.
Местами порывы ветра в Москве будут достигать до 15 м/c.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что температура воздуха в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может превысить норму.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН дал рекомендации россиянам в связи с ожидающейся резкой переменой климата.