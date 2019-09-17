В Москве 17 сентября ожидается до +15 °С

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В Москве во вторник, 17 сентября, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +13...+15 °C.

Ожидается облачная погода, а также небольшой дождь.

Местами порывы ветра в Москве будут достигать до 15 м/c.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что температура воздуха в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может превысить норму.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН дал рекомендации россиянам в связи с ожидающейся резкой переменой климата.

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