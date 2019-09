Грымов оценил включение группы Nirvana в культурный норматив российских школьников

Художественный руководитель театра «Модерн» режиссёр Юрий Грымов в беседе с НСН оценил включение группы Nirvana в культурный норматив российских школьников.

«Всегда говорил, что искусство в самом большом смысле этого слова — это синергия того, что произошло», — заявил он.

По его словам, великие музыканты современности наравне с Иоганном Себастьяном Бахом и Дмитрием Шостаковичем присутствуют в списке для прослушивания школьников.

Ранее сообщалось, что песни All You Need Is Love группы The Beatles, Bohemian Rhapsody группы Queen и Smells Like Teen Spirit группы Nirvana включили в культурный норматив для школьников старших классов.

