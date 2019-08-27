Спектакль о жизни Курта Кобейна покажут 18 сентября в театре «Модерн» в Москве

Спектакль о жизни рок-музыканта Курта Кобейна покажут 18 сентября в театре «Модерн» в Москве, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Постановка посвящена истории создания группы Nirvana и её песен, отношениям Кобейна с Кортни Лав, становлению и саморазрушению музыканта.

«Прошло 15 лет со дня первого показа моего спектакля Nirvana», — заявил режиссёр Юрий Грымов.

По его словам, постановку возвращают на сцену, поскольку затронутые в ней темы не теряют актуальности, а наоборот, становятся острее.

В спектакле заняты Богдан Щукин, Анастасия Сычёва, Юрий Анпилогов, Артём Смола, Роман Зубрилин, Александр Жуков, Екатерина Васильева и другие.

Ранее Mkset.ru сообщал, что фестиваль уличных театров «Айда» пройдёт 6 и 7 сентября в Уфе.