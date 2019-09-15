МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

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Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в столице вечером 15 сентября и в течение 16 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте главка.
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 19 часов 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13—18 м/с», — заявили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями.

Также в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН дал рекомендации россиянам в связи с ожидающейся резкой переменой погоды.

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