МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и Подмосковье
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- РИА Новости
«14 сентября с 12:00 до 18:00 на территории Московской области и в Москве сохранится ветер с порывами до 15 м/с», — цитирует сообщение РИА Новости.
При этом в Центре организации дорожного движения рекомендовали автомобилистам в Москве не парковаться под деревьями и рекламными щитами, поскольку 14 и 15 сентября прогнозируется ветер с порывами до 17 м/c.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН дал рекомендации россиянам в связи с ожидающейся резкой переменой погоды.