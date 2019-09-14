МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и Подмосковье

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Главное управление МЧС по Московской области предупредило, что 14 сентября днём на территории Москвы и Подмосковья ожидается ветер с порывами до 15 м/с.
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и Подмосковье
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

«14 сентября с 12:00 до 18:00 на территории Московской области и в Москве сохранится ветер с порывами до 15 м/с», — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом в Центре организации дорожного движения рекомендовали автомобилистам в Москве не парковаться под деревьями и рекламными щитами, поскольку 14 и 15 сентября прогнозируется ветер с порывами до 17 м/c.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН дал рекомендации россиянам в связи с ожидающейся резкой переменой погоды.

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