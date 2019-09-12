Адвокат Алибасова прокомментировал ситуацию с исками

Адвокат продюсера Бари Алибасова Андрей Комиссаров в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с исками.

По его словам, они намерены привлечь к иску и Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор должен был провести проверку, о чём они везде говорили. Мы делали адвокатский запрос, нам по запросу пришёл ответ, что никакой проверки не было», — заявил Комиссаров.

Он также отметил, что сторона Алибасова хочет добиться на законодательном уровне, чтобы пищевые продукты были отделены от химической продукции, чтобы были разные упаковки, разные маркировки.

«Чтобы избежать в дальнейшем таких случаев», — добавил юрист.

В июле Алибасов говорил, что не будет подавать иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.

Алибасов попал в больницу 4 июня.