Адвокат Алибасова прокомментировал ситуацию с исками

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Адвокат продюсера Бари Алибасова Андрей Комиссаров в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с исками.
Адвокат Алибасова прокомментировал ситуацию с исками
  • РИА Новости

По его словам, они намерены привлечь к иску и Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор должен был провести проверку, о чём они везде говорили. Мы делали адвокатский запрос, нам по запросу пришёл ответ, что никакой проверки не было», — заявил Комиссаров.

Он также отметил, что сторона Алибасова хочет добиться на законодательном уровне, чтобы пищевые продукты были отделены от химической продукции, чтобы были разные упаковки, разные маркировки.

«Чтобы избежать в дальнейшем таких случаев», — добавил юрист.

В июле Алибасов говорил, что не будет подавать иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.

Алибасов попал в больницу 4 июня.

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