Парад студенчества пройдёт 14 сентября в Москве

Парад студенчества состоится 14 сентября в столице, сообщает сайт «Москва 24».

Начало шествия — на Университетском проспекте. Завершится оно на смотровой площадке Воробьёвых гор.

Как ожидается, участниками парада станут 30 тыс. студентов из 50 вузов. Они будут собираться к 13:00. В 14:00 заработают телестудии. Шествие стартует в 15:00.

В концерте «Зачётная Москва» примут участие группа «Интонация» (In2Nation), T-killah, Alekseev, Егор Крид и другие исполнители, передаёт портал мэра и правительства.

В июне сообщалось о праздничной программе в честь Дня молодёжи.