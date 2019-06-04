В Москве рассказали о праздничной программе в честь Дня молодёжи

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Столичные власти рассказали о праздничной программе в честь Дня молодёжи, который отмечается 27 июня. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве рассказали о праздничной программе в честь Дня молодёжи
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Мероприятия пройдут на 70 площадках.

Основные события примет парк Горького, где развернётся фестиваль спорта и уличных культур. Запланированы в том числе мастер-классы по скалолазанию, паркуру и уличным танцам.

В десяти парках состоятся мастер-классы «Московский диалог», посвящённые развитию навыков публичных выступлений.

Впервые День молодёжи отметили в 1958 году. В настоящее время в столице проживают более 2,5 млн молодых людей, из них 750 тыс. — студенты, уточняет портал мэра и правительства города.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России, который отмечается 6 июня.

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