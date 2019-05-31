В Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России

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В Санкт-Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России, который отмечается 6 июня. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
В Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России
  • РИА Новости

В рамках праздника запланировано проведение викторин, лекций, литературных вечеров и других акций.

Так, в библиотеке имени Лермонтова состоится занятие для дошкольников и младших школьников «Как Пушкин русский язык изменил?» и викторина «Что в имени тебе моём», а в Государственном музее городской скульптуры проведут мероприятие «Вот памятник, воздвигнутый Поэту…».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что книжный фестиваль «Красная площадь» откроется в столице 1 июня.

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