В Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России

В Санкт-Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России, который отмечается 6 июня. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

РИА Новости

В рамках праздника запланировано проведение викторин, лекций, литературных вечеров и других акций. Так, в библиотеке имени Лермонтова состоится занятие для дошкольников и младших школьников «Как Пушкин русский язык изменил?» и викторина «Что в имени тебе моём», а в Государственном музее городской скульптуры проведут мероприятие «Вот памятник, воздвигнутый Поэту…». Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что книжный фестиваль «Красная площадь» откроется в столице 1 июня.