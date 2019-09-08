На Тверской провели более 800 мероприятий в честь Дня города
- © Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Программа включала 313 мастер-классов, 96 экскурсий, 48 спектаклей и 100 открытых тренировок. Также состоялось более 20 лекций.
Больше всего зрителей собрали концерт «Открытие ВСХВ 1954 года», шоу «Танцы народов мира» и специальный проект труппы РУПОР «По утренним росам шагали в Москву».
Праздничные площадки продолжат работу 8 сентября до 22:00.
Ранее телеканал «360» сообщал, что столичные музеи будут работать бесплатно 7 и 8 сентября в честь Дня города.