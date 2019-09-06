На ВЭФ-2019 обсудили культуру как драйвер развития территорий

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В рамках проекта «Пространство доверия» на Восточном экономическом форуме прошла дискуссия «Культура как драйвер развития территорий и улучшения качества жизни людей в регионах». Об этом сообщает kp.ru.
На ВЭФ-2019 обсудили культуру как драйвер развития территорий
  • РИА Новости

Участники обсудили то, как творческие инициативы и культурная идентичность регионов всё чаще становятся объектом для инвестиций в крупных отечественных компаниях и корпорациях.

Как заявил модератор дискуссии, исполнительный директор Фонда президентских грантов Андрей Долгов, в последние годы крупный бизнес активнее обращает внимание на сохранение культурного исторического наследия.

Со своей стороны, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила проекты, которые влияют на развитие территорий и привлечение туристов, потенциальных новых жителей. Она также рассказала о проектах некоммерческих организаций, которые получили гранты в рамках нацпроекта «Культура», направленного на сохранение уникальной старинной манеры пения предбайкальских бурят.

Кроме того, обсуждалась культурная идентичность жителей Дальнего Востока.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.

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