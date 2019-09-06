В Москве продлили фестиваль «Ритм моего города»

В столице продлили фестиваль «Ритм моего города». Он завершится 8 сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

На 7 сентября запланированы концерты звёзд хип-хопа, а также финал конкурса рэперов. Из более чем 700 заявок отобраны 75 исполнителей, которые выступали на ВДНХ на протяжении 12 дней.

8 сентября состоятся выступления трёх финалистов. Кроме того, на сцену выйдут Natan, Варвара Визбор, «Моя Мишель», «Ундервуд» и другие исполнители.

Ранее сообщалось, что программа фестиваля включала лекции, выступления артистов, модные показы, мастер-классы.

«Утро.ру» сообщало, что концерты, фестивали, лекции и другие мероприятия пройдут на ВДНХ в рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября.