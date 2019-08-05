Фестиваль «Ритм моего города» откроется 7 августа в Москве

Короткая ссылка
Фестиваль современной уличной культуры «Ритм моего города» будет проходить на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».
Фестиваль «Ритм моего города» откроется 7 августа в Москве
  • © mos.ru

Программа включает лекции, выступления артистов, модные показы, мастер-классы.

Предусмотрено несколько тематических направлений. В частности, с 7 по 11 августа можно ознакомиться с уличной живописью. 48 художников будут создавать граффити в честь 80-летия ВДНХ.

На 12—18 августа запланированы тренировки чемпионов по BMX, скейтбордингу и стритболу.

С 19 по 25 августа будут работать интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках. Также состоятся показы мод.

С 26 августа по 1 сентября главной темой станут уличные танцы, а события с 2 по 7 сентября посвятят музыке, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о фестивале Индонезии в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить