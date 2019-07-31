Фестиваль Индонезии пройдёт 2—4 августа в Москве

Короткая ссылка
Фестиваль Индонезии будет проходить со 2 по 4 августа в Москве, сообщает «Утро.ру».
Фестиваль Индонезии пройдёт 2—4 августа в Москве
  • © mos.ru

Посетители смогут ознакомиться с ремесленными изделиями и предметами искусства, увидеть выступления артистов из разных регионов.

На территории будут работать выставочные павильоны Джокьякарты, Джакарты, Центральной Явы, Западной Явы и Восточной Явы.

Запланированы показы национальных танцев, театрализованные музыкальные представления, выступления яванского оркестра «Гамелан», модные показы.

Кроме того, у гостей будет возможность узнать об индонезийской кухне, передают «Дни.ру».

В прошлом году на фестивале побывали более 135 тыс. человек.

Ранее власти Москвы рассказали о самых популярных фестивалях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить