Фестиваль Индонезии пройдёт 2—4 августа в Москве
- © mos.ru
Посетители смогут ознакомиться с ремесленными изделиями и предметами искусства, увидеть выступления артистов из разных регионов.
На территории будут работать выставочные павильоны Джокьякарты, Джакарты, Центральной Явы, Западной Явы и Восточной Явы.
Запланированы показы национальных танцев, театрализованные музыкальные представления, выступления яванского оркестра «Гамелан», модные показы.
Кроме того, у гостей будет возможность узнать об индонезийской кухне, передают «Дни.ру».
В прошлом году на фестивале побывали более 135 тыс. человек.
Ранее власти Москвы рассказали о самых популярных фестивалях.