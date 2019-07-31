Фестиваль Индонезии пройдёт 2—4 августа в Москве

Фестиваль Индонезии будет проходить со 2 по 4 августа в Москве, сообщает «Утро.ру».

Посетители смогут ознакомиться с ремесленными изделиями и предметами искусства, увидеть выступления артистов из разных регионов.

На территории будут работать выставочные павильоны Джокьякарты, Джакарты, Центральной Явы, Западной Явы и Восточной Явы.

Запланированы показы национальных танцев, театрализованные музыкальные представления, выступления яванского оркестра «Гамелан», модные показы.

Кроме того, у гостей будет возможность узнать об индонезийской кухне, передают «Дни.ру».

В прошлом году на фестивале побывали более 135 тыс. человек.

Ранее власти Москвы рассказали о самых популярных фестивалях.