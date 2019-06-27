Власти Москвы рассказали о самых популярных фестивалях

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Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин рассказал о проведении массовых мероприятий в столице.
Власти Москвы рассказали о самых популярных фестивалях
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Мы проводим большое количество массовых мероприятий — их организуем в течение 240 дней. Ежегодно по городу гуляют порядка 65 млн человек», — заявил Черёмин.

По его словам, в числе самых популярных фестивалей — «Путешествие в Рождество», «Цветочный джем», «Московская весна A Cappella», фестиваль фейерверков.

Столица проводит много мероприятий вместе с другими городами и странами, например с Италией.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве 14—16 июня.

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