Подведены итоги фестиваля Турции в Москве

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Подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве с 14 по 16 июня. Об этом сообщает «Утро.ру».
Подведены итоги фестиваля Турции в Москве
  • Reuters

Мероприятие собрало более 150 участников и свыше 160 тыс. гостей.

Посетители ознакомились с культурными традициями Турции, её историей, ремёслами, кухней и туристическими возможностями.

Почётными гостями фестиваля стали чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар, губернаторы и главы регионов-участников, представители правительства Москвы и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что программа включала мастер-классы, поединки по масляной борьбе, игры, концерты и шоу.

«Дни.ру» сообщали, что Большой фестиваль Италии состоится 13 и 14 июля в Москве.

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