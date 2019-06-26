Подведены итоги фестиваля Турции в Москве

Подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве с 14 по 16 июня. Об этом сообщает «Утро.ру».

Reuters

Мероприятие собрало более 150 участников и свыше 160 тыс. гостей. Посетители ознакомились с культурными традициями Турции, её историей, ремёслами, кухней и туристическими возможностями. Почётными гостями фестиваля стали чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар, губернаторы и главы регионов-участников, представители правительства Москвы и другие официальные лица. Ранее сообщалось, что программа включала мастер-классы, поединки по масляной борьбе, игры, концерты и шоу. «Дни.ру» сообщали, что Большой фестиваль Италии состоится 13 и 14 июля в Москве.