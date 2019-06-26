Подведены итоги фестиваля Турции в Москве
- Reuters
Мероприятие собрало более 150 участников и свыше 160 тыс. гостей.
Посетители ознакомились с культурными традициями Турции, её историей, ремёслами, кухней и туристическими возможностями.
Почётными гостями фестиваля стали чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар, губернаторы и главы регионов-участников, представители правительства Москвы и другие официальные лица.
Ранее сообщалось, что программа включала мастер-классы, поединки по масляной борьбе, игры, концерты и шоу.
«Дни.ру» сообщали, что Большой фестиваль Италии состоится 13 и 14 июля в Москве.