Большой фестиваль Италии пройдёт 13 и 14 июля в Москве

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Большой фестиваль Италии состоится 13 и 14 июля в Москве, сообщают «Дни.ру».
Большой фестиваль Италии пройдёт 13 и 14 июля в Москве
  • Reuters

Официальное открытие пройдёт на главной сцене сада «Эрмитаж». Запланированы выступления артистов разных жанров — современной эстрады, классической музыки, оперы.

Программа включает костюмированные и театрализованные уличные представления. В частности, на фестиваль приедет уличное шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano.

Также пройдут мастер-классы, лекции об итальянской культуре и искусстве, кинопоказы и другие мероприятия.

Ранее Nation News сообщало, что фестиваль Чехии пройдёт в Москве в августе.

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