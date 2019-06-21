Большой фестиваль Италии пройдёт 13 и 14 июля в Москве

Большой фестиваль Италии состоится 13 и 14 июля в Москве, сообщают «Дни.ру».

Официальное открытие пройдёт на главной сцене сада «Эрмитаж». Запланированы выступления артистов разных жанров — современной эстрады, классической музыки, оперы.

Программа включает костюмированные и театрализованные уличные представления. В частности, на фестиваль приедет уличное шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano.

Также пройдут мастер-классы, лекции об итальянской культуре и искусстве, кинопоказы и другие мероприятия.

Ранее Nation News сообщало, что фестиваль Чехии пройдёт в Москве в августе.