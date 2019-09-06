Продюсер рассказала о самочувствии Розенбаума
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- РИА Новости
«У него всё хорошо, никакие концерты мы не отменяем, всё в порядке. Обязательно вернётся скоро к творческой деятельности», — цитирует её РИА Новости.
Ожидается, что ближайшее выступление Розенбаума состоится 21 сентября в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
Ранее Розенбаум в беседе с kp.ru сообщил, что находится под присмотром врачей.
Он также выразил надежду, что ему удастся восстановить здоровье к запланированному на конец сентября концерту.
2 сентября стало известно, что Розенбаум перенёс плановую операцию.