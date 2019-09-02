Розенбаум перенёс операцию

Певец Александр Розенбаум перенёс плановую операцию.

«Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора народного артиста России Александра Розенбаума», — приводит ТАСС слова его продюсера Беллы Купсиной.

Она отметила, что хирургическое вмешательство «было плановым и необходимым».

Отмечается, что артист чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее жена актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила о выписке мужа из больницы до следующей операции на сердце.