Розенбаум перенёс операцию

Короткая ссылка
Певец Александр Розенбаум перенёс плановую операцию.
Розенбаум перенёс операцию
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора народного артиста России Александра Розенбаума», — приводит ТАСС слова его продюсера Беллы Купсиной.

Она отметила, что хирургическое вмешательство «было плановым и необходимым».

Отмечается, что артист чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее жена актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила о выписке мужа из больницы до следующей операции на сердце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить