Розенбаум перенёс операцию
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- РИА Новости
«Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора народного артиста России Александра Розенбаума», — приводит ТАСС слова его продюсера Беллы Купсиной.
Она отметила, что хирургическое вмешательство «было плановым и необходимым».
Отмечается, что артист чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает.
Ранее жена актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила о выписке мужа из больницы до следующей операции на сердце.