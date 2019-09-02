Петра Мамонова выписали из больницы

Жена актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга сообщила о выписке мужа из больницы до следующей операции на сердце.

«Его выписали, едем домой. Чувствует он себя, честно говоря, неважно», — цитирует ТАСС супругу Мамонова.

Ранее она сообщала, что супруг останется под присмотром врачей кардиологического отделения Первой градской больницы имени Пирогова в Москве до следующей операции на сердце, которая должна состояться примерно через месяц.

Мамонов был госпитализирован 24 августа в Москве. Сообщалось, что у него был обширный инфаркт. В больнице он был прооперирован.

27 августа он был переведён из реанимации в кардиологическое отделение.