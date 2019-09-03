На ярмарке Cosmoscow представят работы Дали и Шагала

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Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow будет проходить с 6 по 8 сентября в Гостином дворе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт мероприятия.
На ярмарке Cosmoscow представят работы Дали и Шагала
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На стенде Altmans Gallery представят литографии Сальвадора Дали, посвящённые Деве, Весам и Скорпиону, литографии и керамику Марка Шагала, живописные полотна Игоря Вулоха.

«Мне кажется, получится интересная стыковка абстрактной живописи Вулоха и сюрреалистического искусства Дали и Шагала», — заявил основатель и совладелец галереи Егор Альтман.

Ранее директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».

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