На ярмарке Cosmoscow представят работы Дали и Шагала
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На стенде Altmans Gallery представят литографии Сальвадора Дали, посвящённые Деве, Весам и Скорпиону, литографии и керамику Марка Шагала, живописные полотна Игоря Вулоха.
«Мне кажется, получится интересная стыковка абстрактной живописи Вулоха и сюрреалистического искусства Дали и Шагала», — заявил основатель и совладелец галереи Егор Альтман.
Ранее директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».