В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
- РИА Новости
«Вчера и сегодня температура такая, какой она бывает в середине июля. 15—16 июля был точно такой же температурный фон ночью и днём. Завтра погода существенно не изменится, будет +22…+24 °С, даже до +25 °С в центре Москвы и на юге области», — сказал он.
По его словам, летняя гроза начнётся ближе к вечеру 4 сентября.
Ранее Вильфанд рассказал RT, что в Москве в начале сентября ожидается комфортная погода.
Как передавало интернет-издание Inforeactor, в МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Московской области.