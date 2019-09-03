В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве

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В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
  • РИА Новости

«Вчера и сегодня температура такая, какой она бывает в середине июля. 15—16 июля был точно такой же температурный фон ночью и днём. Завтра погода существенно не изменится, будет +22…+24 °С, даже до +25 °С в центре Москвы и на юге области», — сказал он.

По его словам, летняя гроза начнётся ближе к вечеру 4 сентября.

Ранее Вильфанд рассказал RT, что в Москве в начале сентября ожидается комфортная погода

Как передавало интернет-издание Inforeactor, в МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Московской области. 

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