Синоптик рассказал о комфортной погоде в Москве в начале сентября

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Кирилл Горшенин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик рассказал о комфортной погоде в Москве в начале сентября
  • ©Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Поскольку антициклон в европейской части страны устойчивый, то и погода, и температурный режим тоже устойчивые. Ночью температура выше +10 °С, днём +23...+25 °С. Возможен небольшой дождь в среду и четверг. Ожидается понижение температуры, но понижение для этого времени года нормальное, то есть +21 °С вместо +25 °С. Погода замечательная», — рассказал Вильфанд.

Он объяснил, что данные температурные показатели можно назвать комфортными, так как они превышают сентябрьскую норму на 2—4 °С.

«До среды +23...+25 °С, потом небольшое понижение температуры до +21...+22 °С. Это совершенно комфортное начало сентября. Потом опять восстановление температуры до + 23 °С... В среду и четверг больше облачности, не исключён небольшой дождь, а потом дальнейшее понижение температуры на 2—3 °С. Это всё равно гораздо выше нормы», — добавил синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в воскресенье, 1 сентября, ожидается до +25 °С.

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