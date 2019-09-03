Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье

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Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Московской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье
  • РИА Новости

По прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 4 сентября, местами будет высокая пожароопасность.

Гражданам рекомендуют проявлять внимательность и осторожность. Желательно отказаться от поездок на отдых на природу. Запрещено разводить костры и мангалы в лесном массиве, бросать окурки в сухую траву.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 3—5 сентября.

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