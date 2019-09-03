Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье
- РИА Новости
По прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 4 сентября, местами будет высокая пожароопасность.
Гражданам рекомендуют проявлять внимательность и осторожность. Желательно отказаться от поездок на отдых на природу. Запрещено разводить костры и мангалы в лесном массиве, бросать окурки в сухую траву.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 3—5 сентября.