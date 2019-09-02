Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области
- РИА Новости
Чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится в большинстве районов.
Население призвали не разводить костры на природе и проявлять внимательность при обращении с огнём.
Также стало известно, что с 3 по 5 сентября ночью и утром местами по Кировской области сохранятся заморозки. Температура воздуха может составить -1...-3 °С. Об этом информирует progorod43.ru со ссылкой на региональное МЧС.
Ранее спасатели предупредили о заморозках в Башкирии.