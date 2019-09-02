Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области

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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 3—5 сентября, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области
  • РИА Новости

Чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится в большинстве районов.

Население призвали не разводить костры на природе и проявлять внимательность при обращении с огнём.

Также стало известно, что с 3 по 5 сентября ночью и утром местами по Кировской области сохранятся заморозки. Температура воздуха может составить -1...-3 °С. Об этом информирует progorod43.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее спасатели предупредили о заморозках в Башкирии.

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