Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии

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Спасатели предупредили о минусовых температурах в Башкирии в ближайшие дни, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

С 31 августа по 2 сентября ночью и утром возможны заморозки в воздухе и на почве — 0...-3 °С.

Кроме того, до 20:00 31 августа местами прогнозируется небольшой дождь, северный, северо-западный ветер 7—12 м/с, в ночное время — с порывами до 17 м/с.

На отдельных участках автотрасс ночью и утром местами ожидается дымка 1000 м.

14 августа депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз о жаркой погоде в ряде регионов Центрального федерального округа.

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