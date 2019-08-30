Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
С 31 августа по 2 сентября ночью и утром возможны заморозки в воздухе и на почве — 0...-3 °С.
Кроме того, до 20:00 31 августа местами прогнозируется небольшой дождь, северный, северо-западный ветер 7—12 м/с, в ночное время — с порывами до 17 м/с.
На отдельных участках автотрасс ночью и утром местами ожидается дымка 1000 м.
14 августа депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз о жаркой погоде в ряде регионов Центрального федерального округа.