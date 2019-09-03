Российские военные вручили ученицам одной из сирийских школ канцелярские наборы

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В Сирии российские военные вручили ученицам школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви 100 канцелярских наборов. Об этом сообщает ФАН.
Российские военные вручили ученицам одной из сирийских школ канцелярские наборы
  • город Сайедная / © wikipedia.org

Школа находится в городе Сайедная, расположенном в 30 км от Дамаска. В ней обучаются 250 девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Многие сироты.

Военные передали им альбомы для рисования, портфели, тетради.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на начало сентября запланирован выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

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