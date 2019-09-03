Российские военные вручили ученицам одной из сирийских школ канцелярские наборы
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Школа находится в городе Сайедная, расположенном в 30 км от Дамаска. В ней обучаются 250 девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Многие сироты.
Военные передали им альбомы для рисования, портфели, тетради.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на начало сентября запланирован выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».