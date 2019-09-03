Российские военные вручили ученицам одной из сирийских школ канцелярские наборы

В Сирии российские военные вручили ученицам школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви 100 канцелярских наборов. Об этом сообщает ФАН.

Школа находится в городе Сайедная, расположенном в 30 км от Дамаска. В ней обучаются 250 девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Многие сироты.

Военные передали им альбомы для рисования, портфели, тетради.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на начало сентября запланирован выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».