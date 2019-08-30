В ЦПВС сообщили о планах выхода беженцев из «Эр-Рукбана» в сентябре
Бакин рассказал, что с помощью миссии Организации Объединённых Наций и Сирийского арабского Красного Полумесяца в конце августа была проведена работа по переписи беженцев лагеря «Эр-Рукбан».
По его словам, «тысячи женщин, детей, стариков изъявили желание выйти из лагеря».
«В начале сентября месяца планируется безопасный и добровольный выход беженцев в места временного размещения, в том числе и сюда, в Хомс», — цитирует ТАСС генерал-майора.
Ранее начальник оперативного отделения ЦПВС Фёдор Ефремов сообщил, что около 250 человек покинули лагерь беженцев «Эр-Рукбан».