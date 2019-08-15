Лагерь «Рукбан» в Сирии покинули около 250 беженцев

Около 250 человек покинули лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии, рассказал начальник оперативного отделения российского Центра примирения враждующих сторон Фёдор Ефремов.

Как сообщает РИА Новости, беженцев доставили в транзитный пункт Альваха, где им оказали первую медицинскую помощь, раздали продукты питания и предметы первой необходимости, а затем направили в Хомс.

«Сегодня убыло из лагеря «Рукбан» семь автобусов, 22 автомобиля грузовых с вещами. Общее количество беженцев — около 250, состояние очень тяжёлое», — сказал Ефремов.



По словам беженцев, контролирующие лагерь террористы убивали мирных жителей, шантажировали их и заставляли платить за гуманитарную помощь.