В Москве 31 августа ожидается до +24 °С

В Москве в субботу, 31 августа, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днём температура в городе составит +22...+24 °C. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 2—7 м/с. Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных.