В Москве 31 августа ожидается до +24 °С
В Москве в субботу, 31 августа, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, днём температура в городе составит +22...+24 °C.
Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 2—7 м/с.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных.
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