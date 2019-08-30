В Москве 30 августа ожидается до +24 °С

В Москве в пятницу, 30 августа, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днём температура в городе составит +22...+24 °C. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2—7 м/с. Ранее progorod43.ru передавал, что спасатели предупредили о заморозках в Кировской области.