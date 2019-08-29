Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Омской области
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- РИА Новости
По прогнозу, в пятницу, 30 августа, днём будет не выше +20 ˚С. В субботу, 31 августа, температура опустится до +16 ˚С. В воскресенье, 1 сентября, похолодает до +14 ˚С.
Также стало известно, что в Пермском крае 29—30 августа возможны заморозки до -2 ˚С. Граждан призвали одеваться по погоде и при обогреве домов пользоваться только исправными приборами, передаёт Inforeactor со ссылкой на региональное МЧС.
Ранее спасатели предупредили о грозах и ветре до 15 м/с в Ленинградской области.