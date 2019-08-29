Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Омской области

Спасатели предупредили о дожде с грозой и сильном ветре с порывами до 20 м/с в ближайшие дни в Омской области, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное МЧС России.

По прогнозу, в пятницу, 30 августа, днём будет не выше +20 ˚С. В субботу, 31 августа, температура опустится до +16 ˚С. В воскресенье, 1 сентября, похолодает до +14 ˚С.

Также стало известно, что в Пермском крае 29—30 августа возможны заморозки до -2 ˚С. Граждан призвали одеваться по погоде и при обогреве домов пользоваться только исправными приборами, передаёт Inforeactor со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее спасатели предупредили о грозах и ветре до 15 м/с в Ленинградской области.