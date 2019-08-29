Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Омской области

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о дожде с грозой и сильном ветре с порывами до 20 м/с в ближайшие дни в Омской области, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное МЧС России.
Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Омской области
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

По прогнозу, в пятницу, 30 августа, днём будет не выше +20 ˚С. В субботу, 31 августа, температура опустится до +16 ˚С. В воскресенье, 1 сентября, похолодает до +14 ˚С.

Также стало известно, что в Пермском крае 29—30 августа возможны заморозки до -2 ˚С. Граждан призвали одеваться по погоде и при обогреве домов пользоваться только исправными приборами, передаёт Inforeactor со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее спасатели предупредили о грозах и ветре до 15 м/с в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить