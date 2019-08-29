В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве на выходных.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных
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«Сегодня — +21…+23 °C, завтра — +22...+24 °C в Москве, потом (в субботу. — RT) — +23…+25 °C. В воскресенье местами не исключён небольшой, кратковременный дождь. В понедельник без осадков, ночью — +10…+15 °C, днём — +21...+26 °C. Сегодня северо-западный ветер умеренный, 5—10 м/c, но уже всё стихает, потом — несильный ветер порядка 2—7 м/c», — рассказала Макарова.

По её словам, ожидается вполне комфортная погода, преимущественно без осадков.

«Местами в воскресенье не исключены локальные кратковременные дожди, в понедельник без осадков. Ночи уже не такие холодные, как последняя была. Большой суточный ход температуры, повышенное атмосферное давление», — заключила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву пришло молодое бабье лето, и спрогнозировал приход классического в сентябре.

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