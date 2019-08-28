Синоптики заявили о приходе молодого бабьего лета в Москву

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву пришло молодое бабье лето, и спрогнозировал приход классического в сентябре.
Синоптики заявили о приходе молодого бабьего лета в Москву
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Бабье лето по большому счёту началось сегодня, хотя классическое бабье лето по всем канонам приходится на 14 сентября. Есть ещё понятия «молодое бабье лето» и «классическое бабье лето». Вот молодое, согласно словарю Даля, начинается сегодня, 28 августа», — приводит РИА Новости слова Тишковца. 

При этом он отметил, что предстоящая ночь станет в столичном регионе самой холодной за весь август.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре прогнозируют заморозки в ряде регионов России.

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