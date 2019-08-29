В Москве 29 августа ожидается до +23 °С

В Москве в четверг, 29 августа, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днём температура в городе составит +21...+23 °C. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5—10 м/c. Ранее progorod43.ru передавал, что спасатели предупредили о заморозках в Кировской области.