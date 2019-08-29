В Москве 29 августа ожидается до +23 °С
В Москве в четверг, 29 августа, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, днём температура в городе составит +21...+23 °C.
Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 5—10 м/c.
Ранее progorod43.ru передавал, что спасатели предупредили о заморозках в Кировской области.
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