Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым
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- РИА Новости
«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в пресс-службе певца, комментируя инцидент, отметили, что премьеру песни «Лунный гость» готовили несколько месяцев с международной командой, важна была каждая деталь.
Кроме того, ситуацию прокомментировал ФАН продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал Киркорова открытым парнем и артистом.
24 августа продюсер Игорь Крутой официально открыл международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.