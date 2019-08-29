Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым

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Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.
Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший», — цитирует его РИА Новости

Ранее в пресс-службе певца, комментируя инцидент, отметили, что премьеру песни «Лунный гость» готовили несколько месяцев с международной командой, важна была каждая деталь.

Кроме того, ситуацию прокомментировал ФАН продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал Киркорова открытым парнем и артистом.

24 августа продюсер Игорь Крутой официально открыл международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.

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