Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым

Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.

«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в пресс-службе певца, комментируя инцидент, отметили, что премьеру песни «Лунный гость» готовили несколько месяцев с международной командой, важна была каждая деталь.

Кроме того, ситуацию прокомментировал ФАН продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал Киркорова открытым парнем и артистом.

24 августа продюсер Игорь Крутой официально открыл международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.