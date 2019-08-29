В пресс-службе Киркорова объяснили инцидент с певцом на «Новой волне»

В пресс-службе Филиппа Киркорова прокомментировали появившееся в сети видео с репетиции артиста на фестивале «Новая волна» в Сочи, где, по данным СМИ, певец позволил себе некорректные высказывания.

«Премьеру песни «Лунный гость» готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере... Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист — перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Ситуацию с разговоре с ФАН прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

«Филипп является открытым парнем и артистом. Однако иногда хочется прибить людей за дезорганизацию. Это я не адресую к организаторам «Новой волны». Порой бывает, что режиссёры диктуют артисту, что петь, то есть как будто мы в Совке остались. Такое сегодня тоже происходит... Поэтому иногда хочется применить силу либо ненормативную лексику. Другого варианта нет», — сказал Пригожин.

При этом он отметил, что репетиции — это «интимный момент».

«Новая волна» переехала из Юрмалы в Сочи в 2015 году.