Крутой открыл международный конкурс «Новая волна» в Сочи

Продюсер Игорь Крутой официально открыл международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.

Как сообщает ТАСС, он начал свою речь с того, что зачитал приветственную телеграмму президента России Владимира Путина в адрес организаторов и конкурсантов.

«Давайте считать 18-й конкурс «Новая волна» открытым», — сказал он в итоге.

Ранее Крутой заявил, что «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу. Сделал он это после того, как певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы международный конкурс снова проходил в Юрмале.