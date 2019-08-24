Крутой открыл международный конкурс «Новая волна» в Сочи

Короткая ссылка
Продюсер Игорь Крутой официально открыл международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.
Крутой открыл международный конкурс «Новая волна» в Сочи
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, он начал свою речь с того, что зачитал приветственную телеграмму президента России Владимира Путина в адрес организаторов и конкурсантов.

«Давайте считать 18-й конкурс «Новая волна» открытым», — сказал он в итоге.

Ранее Крутой заявил, что «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу. Сделал он это после того, как певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы международный конкурс снова проходил в Юрмале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить