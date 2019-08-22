Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна», основателем которого является продюсер Игорь Крутой, снова проходил в латвийской Юрмале. Об этом информирует РИА Новости.

Вайкуле является учредителем музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala.

«Я много лет выступала на «Новой волне», и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас всё лето они проходят в Юрмале», — заявила она.

По её словам, «Новая волна» Крутого является конкурсом, а её мероприятие — фестивалем, поэтому «они друг другу не мешают, они совершенно разные».

«Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к «Новой волне», в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики», — сказала она.

Ранее директор Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что конфликта между исполнительницей и композитором Игорем Крутым нет.