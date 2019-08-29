Умер актёр Александр Числов

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Российский актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актёров кино Союза кинематографистов России.
Умер актёр Александр Числов
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«Нам сегодня сообщили, что актёр Александр Числов скончался», — заявили в пресс-службе.

Дата и место похорон пока неизвестны.

Александр Числов снялся в таких картинах, как «Сто дней до приказа», «Горячев и другие», «Петербургские тайны», «Курочка Ряба», «Вор», «Легенда номер 17» и других.

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