Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.

«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой», — говорится в сообщении.

В театре смерть актрисы назвали невосполнимой утратой для всего российского искусства.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Назарова известна своими ролями в фильмах «Экипаж» и «А если это любовь?», в сериалах «Бригада» и «Моя прекрасная няня», в спектаклях театра имени Ермоловой.

Ранее Пятый канал сообщил о смерти советской актрисы и театрального педагога Валентины Зимней.