Умерла актриса Александра Назарова
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«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой», — говорится в сообщении.
В театре смерть актрисы назвали невосполнимой утратой для всего российского искусства.
О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Назарова известна своими ролями в фильмах «Экипаж» и «А если это любовь?», в сериалах «Бригада» и «Моя прекрасная няня», в спектаклях театра имени Ермоловой.
Ранее Пятый канал сообщил о смерти советской актрисы и театрального педагога Валентины Зимней.