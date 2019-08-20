Умерла актриса Александра Назарова

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На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.
Умерла актриса Александра Назарова
  • © Официальный сайт театра Ермоловой

«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой», — говорится в сообщении.

В театре смерть актрисы назвали невосполнимой утратой для всего российского искусства.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Назарова известна своими ролями в фильмах «Экипаж» и «А если это любовь?», в сериалах «Бригада» и «Моя прекрасная няня», в спектаклях театра имени Ермоловой.  

Ранее Пятый канал сообщил о смерти советской актрисы и театрального педагога Валентины Зимней. 

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