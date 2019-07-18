Скончалась советская актриса Валентина Зимняя

На 92-м году умерла советская актриса и театральный педагог Валентина Зимняя.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

Зимняя известна ролями в фильмах «Волчица», «Марианна» и «Платон мне друг». Она также снялась в эпизодических ролях в сериалах «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!» и «Возвращение Мухтара».

Более полувека актриса проработала в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре имени Кобылянской, где сыграла порядка 60 главных ролей.

Как пишет «Утро.ру», Зимняя была народной артисткой УССР.

17 июля стало известно о смерти актёра и режиссёра Юрия Прохорова.