Скончалась советская актриса Валентина Зимняя
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Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.
Зимняя известна ролями в фильмах «Волчица», «Марианна» и «Платон мне друг». Она также снялась в эпизодических ролях в сериалах «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!» и «Возвращение Мухтара».
Более полувека актриса проработала в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре имени Кобылянской, где сыграла порядка 60 главных ролей.
Как пишет «Утро.ру», Зимняя была народной артисткой УССР.
17 июля стало известно о смерти актёра и режиссёра Юрия Прохорова.