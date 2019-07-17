Умер режиссёр Юрий Прохоров
- © Студия Довженко (1982)
Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.
«Не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Прохорова Юрия Николаевича», — указывается в заявлении.
Отмечается, что он скончался 16 июля.
Объединение также сообщает, что отпевание Прохорова состоится 19 июля в 11:00. Поминальные мероприятия пройдут в Храме Петра и Павла в Лефортове.
Ранее сообщалось, что скончался актёр и режиссёр Малого драматического театра Олег Дмитриев.