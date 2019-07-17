Умер режиссёр Юрий Прохоров

Актёр и режиссёр Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни.

Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.

«Не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Прохорова Юрия Николаевича», — указывается в заявлении.

Отмечается, что он скончался 16 июля.

Объединение также сообщает, что отпевание Прохорова состоится 19 июля в 11:00. Поминальные мероприятия пройдут в Храме Петра и Павла в Лефортове.

Ранее сообщалось, что скончался актёр и режиссёр Малого драматического театра Олег Дмитриев.