Умер режиссёр Юрий Прохоров

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Актёр и режиссёр Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни.
Умер режиссёр Юрий Прохоров
  • © Студия Довженко (1982)

Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.

«Не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Прохорова Юрия Николаевича», — указывается в заявлении.

Отмечается, что он скончался 16 июля.

Объединение также сообщает, что отпевание Прохорова состоится 19 июля в 11:00. Поминальные мероприятия пройдут в Храме Петра и Павла в Лефортове.

Ранее сообщалось, что скончался актёр и режиссёр Малого драматического театра Олег Дмитриев.

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