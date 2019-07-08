Умер режиссёр Владимир Златоустовский
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«8 июля 2019 года на 81-м году ушёл из жизни советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский», — говорится в сообщении.
Причина смерти артиста при этом не уточняется.
Златоустовский в том числе снял несколько сюжетов киносериала «Ералаш», был вторым режиссёром в фильме «Офицеры».
Он исполнил в картине песню «Вечный огонь».
Ранее сообщалось о смерти режиссёра и сценариста Василия Панина.