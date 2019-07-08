Умер режиссёр Владимир Златоустовский

Актёр, режиссёр и сценарист Владимир Златоустовский скончался на 81-м году жизни, передаёт Союз кинематографистов России.

«8 июля 2019 года на 81-м году ушёл из жизни советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста при этом не уточняется.

Златоустовский в том числе снял несколько сюжетов киносериала «Ералаш», был вторым режиссёром в фильме «Офицеры».

Он исполнил в картине песню «Вечный огонь».

Ранее сообщалось о смерти режиссёра и сценариста Василия Панина.