Умер режиссёр Владимир Златоустовский

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Актёр, режиссёр и сценарист Владимир Златоустовский скончался на 81-м году жизни, передаёт Союз кинематографистов России.
Умер режиссёр Владимир Златоустовский
  • © Союз кинематографистов Российской Федерации

«8 июля 2019 года на 81-м году ушёл из жизни советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста при этом не уточняется. 

Златоустовский в том числе снял несколько сюжетов киносериала «Ералаш», был вторым режиссёром в фильме «Офицеры».

Он исполнил в картине песню «Вечный огонь».

Ранее сообщалось о смерти режиссёра и сценариста Василия Панина.

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