Умер кинорежиссёр Василий Панин

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Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Умер кинорежиссёр Василий Панин
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Отмечается, что он поставил более 25 художественных и документальных картин, а также телевизионных фильмов.

В 1960 году Панин окончил актёрский факультет Московского театрального училища им. М.С. Щепкина, в 1964-м — актёрский факультет Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС) им. А.В. Луначарского, в 1966-м — Высшие курсы сценаристов и режиссёров Госкино СССР.

Панин снял такие фильмы, как «Человек на полустанке» (1983), «Исчадье ада» (1991), «Ночь на кордоне» (2001), и другие.

Ранее сообщалось о смерти чилийского режиссёра и сценариста Себастьяна Аларкона. Он скончался в возрасте 70 лет.

Аларкон родился в Чили, но долгое время прожил в СССР. В 1990-е он вернулся на родину.

Он снял такие фильмы, как «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются», «Испанская актриса для русского министра».

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