Умер режиссёр Себастьян Аларкон
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«Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи», — цитирует РИА Новости Яковлеву.
Она рассказала, что у Аларкона «была онкология».
«Буквально за две недели «сгорел», — добавила киновед.
Аларкон родился в Чили, но долгое время прожил в СССР. В 90-е он вернулся на родину.
Он снял такие фильмы, как «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются», «Испанская актриса для русского министра».
Прощание с режиссёром пройдёт в московском Доме кино 4 июля в 11:00.
Ранее сообщалось, что итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет.