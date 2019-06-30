Умер режиссёр Себастьян Аларкон

Короткая ссылка
Умер чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон. Он скончался в возрасте 70 лет. Об этом рассказала бывшая жена режиссёра киновед Татьяна Яковлева.
Умер режиссёр Себастьян Аларкон
  • © kino-teatr.ru

«Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи», — цитирует РИА Новости Яковлеву.

Она рассказала, что у Аларкона «была онкология».

«Буквально за две недели «сгорел», — добавила киновед.

Аларкон родился в Чили, но долгое время прожил в СССР. В 90-е он вернулся на родину.

Он снял такие фильмы, как «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются», «Испанская актриса для русского министра».

Прощание с режиссёром пройдёт в московском Доме кино 4 июля в 11:00.

Ранее сообщалось, что итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить