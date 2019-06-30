Умер режиссёр Себастьян Аларкон

Умер чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон. Он скончался в возрасте 70 лет. Об этом рассказала бывшая жена режиссёра киновед Татьяна Яковлева.

«Скончался вчера вечером, где-то в 11 часов ночи», — цитирует РИА Новости Яковлеву.

Она рассказала, что у Аларкона «была онкология».

«Буквально за две недели «сгорел», — добавила киновед.

Аларкон родился в Чили, но долгое время прожил в СССР. В 90-е он вернулся на родину.

Он снял такие фильмы, как «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются», «Испанская актриса для русского министра».

Прощание с режиссёром пройдёт в московском Доме кино 4 июля в 11:00.

Ранее сообщалось, что итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет.