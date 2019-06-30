Умерла актриса Евгения Дембская

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В Одессе умерла народная артистка Украины, почётный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Дембская. Она скончалась в возрасте 98 лет.
Умерла актриса Евгения Дембская
  • ©omr.gov.ua
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Горсовета Одессы.

«29 июня 2019 на 99 году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.

Она работала в театре Одесского академического театра музыкальной комедии имении М. Водяного с 1953 года. За свою карьеру в театре она сыграла более 200 ролей.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская умерла 25 июня на 82-м году жизни. Её сын, актёр Михаил Ефремов, в беседе с телеканалом «360» сообщил, что причиной стал сепсис.

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