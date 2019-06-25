Ефремов назвал причину смерти Покровской

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Актёр Михаил Ефремов в беседе с телеканалом «360» назвал причину смерти своей матери — народной артистки РСФСР Аллы Покровской.
Ефремов назвал причину смерти Покровской
  • РИА Новости

«Сепсис. Переливание крови нужно было, но у неё была больная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну это как старость: болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить», — заявил он.

По его словам, Покровская не вставала уже полгода.

Ранее Ефремов в беседе с Nation News подтвердил, что его мать скончалась в реанимации.

Покровская умерла 25 июня на 82-м году жизни.

Она была профессором Школы-студии МХАТ. Актриса снялась в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Семейная мелодрама», «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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